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Brent торгуется у $86,78 за баррель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно повышаются днем во вторник после активного роста накануне, инвесторы оценивают ситуацию со спросом и предложением на глобальном рынке.

К 14:24 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3 цента, до $86,78 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 10 центов, до $82,05 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,6%, прервав серию из снижений по итогам трех сессий подряд.

Поддержку котировкам оказывают эскалация напряженности на Ближнем Востоке, а также атаки на российские НПЗ. Нефтеперерабатывающие мощности России в результате атак украинских дронов сократились примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, по оценке аналитиков StoneX.

Индийские НПЗ отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота", из-за санкционных рисков, сообщил Bloomberg. Кроме того, Индия приостановила закупки нефти в Венесуэле в преддверии окончания срока действия исключения из американских санкций в середине следующего месяца. В результате индийские компании начали искать источники поставок на других рынках, что может повысить конкуренцию и привести к росту котировок, пишет MarketWatch.

Аналитики Citigroup допустили, что Brent может протестировать отметку в $90 за баррель в ближайшие несколько недель, поскольку инвестфонды наращивают длинные позиции в нефтяных контрактах.

Brent Citigroup WTI Индия Совкомфлот Венесуэла StoneX
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