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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Новак заявил о продолжении проработки сделки по вхождению "НОВАТЭКа" в "Сахалин-2"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сделка по вхождению "НОВАТЭКа" в проект "Сахалин-2" продолжает прорабатываться, сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Вопрос, думаю, еще на повестке, но идет юридическая проработка деталей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Есть указ президента, в рамках него происходит процедура, связанная с тем, что организовано новое предприятие - перешли акционеры действующие, предприятие работает стабильно, поставки осуществляются", - добавил Новак.

В сентябре глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон говорил, что идет задержка с рассмотрением сделки, "мы готовы к любым вариантам".

Как сообщалось, в 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ о замене оператора СРП-проекта "Сахалин-2" с Sakhalin Energy Investment Company Ltd (Бермудские острова) на российское ООО. В августе новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - был зарегистрирован и начал работу, доли в нем были предложены в соответствии с долями участия в СРП-проекте: "Газпрому" - 50,00000001%, Mitsui & Co., Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%, Shell - 27,5%. Однако последняя проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового оператора.

В апреле правительство РФ одобрило продажу невостребованной доли оператора СРП-проекта "Сахалин-2" "НОВАТЭКу" за 94,8 млрд рублей.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн т СПГ и порядка 3,7 млн т нефти марки Sakhalin Blend.

НОВАТЭК Сахалин-2 Александр Новак
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