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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 01:42

PetroChina в 2023 году увеличила чистую прибыль до рекордных $22,3 млрд

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания PetroChina Co. по итогам 2023 года увеличила чистую прибыль на 8,3% - до рекордных 161,1 млрд юаней ($22,34 млрд).

Тем временем выручка крупнейшего в КНР производителя углеводородов снизилась на 7% и составила 3,01 трлн юаней. Чистый денежный поток повысился на 17,1% - до 176,12 млрд юаней.

PetroChina нарастила в прошлом году добычу углеводородов на 4,4% - до рекордных 1,76 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В том числе производство нефти выросло на 3,4% и составило 937,1 млн баррелей, природного газа - на 5,5%, до 4,93 трлн кубических футов.

В то же время отпускные цены на нефть в прошлом году снизились на 16,8% по сравнению с 2022 годом.

Капиталовложения на 2024 год запланированы в объеме 258 млрд юаней. В прошлом году показатель составил 275 млрд юаней.

Акции PetroChina в Гонконге дорожают на 1,1% на торгах во вторник. С начала года капитализация компании выросла почти на 27%.

PetroChina Китай
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