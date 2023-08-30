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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

PetroChina увеличила чистую прибыль в I полугодии на 4,5%, до рекорда

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания PetroChina Co. (SPB: 857) зафиксировала рекордную чистую прибыль в первом полугодии 2023 года благодаря увеличению добычи нефти и газа, а также реализации нефтепродуктов.

Чистая прибыль в январе-июне увеличилась на 4,5%, до 85,3 млрд юаней ($11,7 млрд), говорится в сообщении PetroChina.

Выручка компании за первое полугодие снизилась на 8,3%, до 1,48 трлн юаней на фоне падения цен на нефть.

Средняя цена реализации нефти в январе-июне была на 21,7% ниже, чем годом ранее, составив $74,15 за баррель.

PetroChina увеличила добычу углеводородов в первом полугодии на 5,8%, до 893,8 млн баррелей нефтяного эквивалента. В том числе производство нефти выросло на 5%, природного газа - на 6,7%.

Объем нефтепереработки китайских НПЗ повысился на 12,6%, до 673 млн баррелей.

Совокупные продажи бензина, керосина и дизельного топлива выросли на 12,9%, до 80,7 млн тонн, причем 74% продаж пришлось на внутренний рынок.

Капиталовложения PetroChina в первом полугодии сократились на 7,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 85,1 млрд юаней. Компания прогнозирует совокупные капиталовложения в этом году на уровне 243,5 млрд юаней, что на 11% ниже, чем в прошлом.

Акции PetroChina подорожали на 0,1% по итогам торгов в Шанхае в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 56%.

PetroChina Китай
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