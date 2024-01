PetroChina стала оператором иракского проекта Западная Курна-1 после ухода Exxon

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Китайская PetroChina официально стала оператором иракского проекта Западная Курна-1, говорится в сообщении министерства нефти Ирака.

Предыдущий оператор – американская ExxonMobil – вышел из проекта, передав свою долю в 22,7% иракской государственной нефтяной компании Basra Oil Company (BOC).

Церемония передачи полномочий состоялась 1 января.

Как сообщалось, ExxonMobil в ноябре договорилась о передаче BOC своей доли в Западной Курне-1. Этот актив американской компании был единственным для нее в Ираке после того, как она отказалась от разведочных блоков в Курдистане.

Exxon пыталась выйти из проекта несколько лет. Так, в январе 2021 года компания заключила соглашение о продаже своей 32,7%-ной доли китайским PetroChina Co. и CNOOC Ltd., однако сделка не была одобрена правительством Ирака. В феврале 2023 года индонезийская PT Pertamina Internasional EP (PIEP) увеличила долю участия до 20%, купив у Exxon 10%. Участниками проекта также являются PetroChina (32,7%), японская Itochu (19,6%) и иракская Oil Exploration Co. (5%).

Ирак планировал в 2023 году увеличить добычу на Западной Курне-1 с 550 тыс. баррелей в сутки до 600 тыс. б/с, а к 2026 году - до 800 тыс. б/с.