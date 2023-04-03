PetroChina в 2022 году увеличила чистую прибыль на 62%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания Китая PetroChina Co. по итогам 2022 года увеличила чистую прибыль на 62,1% - до 149,38 млрд юаней ($21,74 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе крупнейшего в КНР производителя углеводородов, выручка выросла на 23,9% и достигла 3,24 трлн юаней. Чистый денежный поток повысился на 88,4% - до 150,42 млрд юаней.

PetroChina нарастила в прошлом году добычу углеводородов на 3,7% - до рекордных 1,685 млрд баррелей нефтяного эквивалента. В том числе производство нефти выросло на 2,1% и составило 906 млн бнэ, природного газа - на 5,8%, до 4,68 трлн кубических футов.

На конец декабря компания управляла почти 22,59 тыс. АЗС, а также 416 станциями для зарядки и замены аккумуляторов электромобилей.