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Brent подешевела до $86,39 за баррель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Трейдеры оценивают геополитические новости и ждут очередной встречи ОПЕК+.

К 18:10 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,41%), до $86,39 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,09 (0,11%), до $81,86 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,6%, прервав серию из снижений по итогам трех сессий подряд.

Страны ОПЕК+, которые проведут встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы добычи.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке, а также атаки на российские НПЗ. Нефтеперерабатывающие мощности России в результате атак украинских дронов сократились примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, по оценке аналитиков StoneX.

Индийские НПЗ отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота", из-за санкционных рисков, сообщил Bloomberg. Кроме того, Индия приостановила закупки нефти в Венесуэле в преддверии окончания срока действия исключения из американских санкций в середине следующего месяца. В результате индийские компании начали искать источники поставок на других рынках, что может повысить конкуренцию и привести к росту котировок, пишет MarketWatch.

Аналитики Citigroup допустили, что Brent может протестировать отметку в $90 за баррель в ближайшие несколько недель, поскольку инвестфонды наращивают длинные позиции в нефтяных контрактах.

Brent Citigroup WTI Индия ОПЕК Совкомфлот
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