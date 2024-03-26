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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 01:42

Цена нефти Brent стабилизировалась у $86,8 за баррель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили активным ростом.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени составляет $86,82 за баррель, что на 7 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты увеличились в цене на $1,32 (1,6%), до $86,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 6 центов и составили $82,01 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $1,32 (1,6%), до $81,95 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают эскалация напряженности на Ближнем Востоке, конфликт России и Украины, а также сокращение добычи в РФ и снижение числа буровых установок в США, пишет MarketWatch.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 509 единиц. Число газовых установок тем временем опустилось на четыре, до 112.

Между тем в результате атак украинских дронов нефтеперерабатывающие мощности РФ сократились примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, по оценке аналитиков StoneX.

"За последние три недели было совершено восемь атак на российские НПЗ, и это выглядит частью кампании Украины по дестабилизации российского энергетического сектора", - написали аналитики компании под руководством Алекса Ходса.

Brent WTI
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