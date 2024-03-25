Brent подорожала до $86,7 за баррель на фоне геополитической напряженности

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в понедельник на фоне усиления геополитической напряженности и опасений перебоев в поставках сырья на мировой рынок.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 по московскому времени составила $86,72 за баррель, что на $1,29 (1,51%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,32 (1,64%), до $81,95 за баррель.

"Нефть дорожает в понедельник после теракта в России, - отмечают аналитики ING Эва Манти и Уоррен Паттерсон, которых цитирует Market Watch. - Кроме того, атаки украинских дронов на российские НПЗ повышают премию за риск на нефтяном рынке".

В минувшие выходные также стало известно, что йеменские хуситы запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, который шел в Красном море под панамским флагом.

Между тем в минувшую пятницу Совбез ООН не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето РФ и Китая.

Страны ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в коалиции пока не видят необходимости корректировать объемы производства.