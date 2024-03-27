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Whoosh отчитается за 2023 г., аналитики ожидают выручку 10,5-10,7 млрд руб.

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ООО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) в среду опубликует финансовые результаты за 2023 год.

По мнению инвест-аналитиков, выручка компании в 2023 году могла составить 10,5-10,7 млрд рублей.

Так, "Тинькофф Инвестиции" ожидают, что выручка "ВУШ Холдинга" может увеличиться на 51% и составить около 10,5 млрд рублей на фоне роста количества поездок и числа пользователей.

По оценке "Моих инвестиций", выручка компании составит 10,73 млрд рублей, повысившись на 54%. Выручка от услуг кикшеринга, по оценке аналитиков, покажет подъем на 68% - до 10,72 млрд рублей благодаря росту количества поездок, увеличению парка и мест присутствия, а также повышению числа пользователей

В Sber CIB прогнозируют увеличение выручки "ВУШ Холдинга" по итогам 2023 года на 52,8%. При этом аналитики указывают, что выручка росла медленнее, чем количество поездок на фоне снижения среднего чека поездки. "Последнее связано со стратегией компании по активному выходу в регионы и росту доли поездок по подписке. Помимо этого, в 2023 году, в отличие от 2022 года, не было выручки от продажи самокатов (в 2022 году ее доля составила 8,3%)", - поясняют аналитики.

Показатель EBITDA от услуг кикшеринга, по оценкам "Моих инвестиций", вырос на 36% - до 4,5 млрд рублей, что предполагает маржинальность на уровне 42% по сравнению с 52% в 2022 году. "Снижение маржинальности обусловлено повышением расходов на обслуживание растущего парка средств индивидуальной мобильности (СИМ)", - поясняют аналитики.

По оценке Sber CIB, скорректированная EBITDA в 2023 году поднялась на 53,2% - до 4,8 млрд рублей. "На наш взгляд, рост утилизации парка и эффект операционного рычага нивелировали негативное влияние на рентабельность таких факторов, как снижение среднего чека, рост зарплат сотрудников и стоимости запчастей", - полагают в Sber CIB.

"Тинькофф Инвестиции" оценивают рост скорректированной EBITDA в 42% -до 4,5 млрд рублей, при сохранении рентабельности на уровне выше 40%. "На динамику маржинальности могут оказать влияние увеличение расходов на обслуживание растущего парка средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также рост расходов на персонал", - поясняют аналитики.

Скорректированная чистая прибыль, по оценке "Тинькофф Инвестиций", могла составить 2 млрд рублей (увеличившись на 43%), Sber CIB ожидает этот показатель в размере 2,2 млрд рублей (рост на 65,1%), "Мои инвестиции" - 1,9 млрд рублей (рост более чем в 2 раза).

По итогам 2022 года выручка ПАО "ВУШ Холдинг" от услуг кикшеринга составила 6,4 млрд рублей, показатель EBITDA кикшеринга (исключая выручку от продаж самокатов и соответствующую себестоимость) - 3,3 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль снизилась на 21,8% - до 1,4 млрд рублей.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане.

ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh) в декабре 2022 года провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала.

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