Whoosh к началу сезона увеличил парк самокатов и велосипедов до 194 тысяч

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сервис кикшеринга Whoosh к началу активного сезона 2024 года нарастил парк самокатов и электровелосипедов на 29% (44 тысяч новых единиц) - до 194 тысяч устройств, сообщила пресс-служба компании.

"Помимо новых регионов и городов, сервис будет развивать присутствие в привычных локациях: большее число самокатов нужно, чтобы насытить все, даже удаленные районы городов новым транспортом", - говорится в сообщении.

Весь парк, работавший в прошлом году, прошел глубокое обновление на производственных мощностях сервиса и вернется к работе восстановленный до состояния "как новый", заверили в компании.

Whoosh также сообщает, что разрабатывает бесшовный путь старта поездки, который будет экономить время пользователей, а также работает над ускоренной авторизацией и интеграцией пользователей в приложение через привычные сервисы и над дополнительными способами оплаты. Кроме того, компания планирует представить новые тарифы.

В сезоне 2024 года Whoosh также обещает представить систему, направленную на выявление поездок вдвоем, которые являются нарушением ПДД.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. В 2023 году количество поездок сервиса Whoosh выросло на 87% - до 103,9 млн. Число поездок на активного пользователя увеличилось на 34% - до 14,4 поездок. По итогам 2023 года в сервисе зарегистрировано 20,4 млн аккаунтов - на 71% больше, чем годом ранее.

ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh) в декабре 2022 года провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала.