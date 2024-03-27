Россия в 2024 году почти в два раза увеличит площади под твердой пшеницей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Площади под твердой пшеницей в РФ в этом году увеличатся почти в два раза.

Как пишет Российский зерновой союз в своем телеграм-канале, об этом сообищили на совещании в Минсельхозе.

В 2023 году посевы пшеницы занимали порядка 500 тыс. га.

"Потребность рынка зерна твердой пшеницы с учетом экспорта составляет 1,5-2 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

В России с декабря прошлого года действует запрет на экспорт твердой пшеницы. Он продлится по 31 мая 2024 года. Для стран ЕАЭС установлены квоты, экспорт в них возможен при наличии разрешений Минсельхоза РФ.

Как сообщалось, запрет направлен на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддерживать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

Необходимость введения запрета на экспорт Минсельхоз обосновывал снижением мирового урожая твердой пшеницы и повышенным спросом на нее в мире. По оценке, ее сбор в этом сезоне в подавляющем большинстве стран-производителей упадет до 20-летнего минимума. В связи с этим на внешнем рынке сформировался повышенный спрос на пшеницу твердых сортов, говорилось в сообщении ведомства.

По оценке Российского зернового союза, с 1 июля по 10 ноября 2023 года отгрузки твердой пшеницы из РФ в годовом выражении выросли почти в 13 раз, до 657 тыс. тонн.

Твердая пшеница используется в основном при производстве макаронных изделий. Ее урожай в РФ составляет 700-800 тыс. тонн в год, основными производителями являются Оренбургская, Челябинская, Омская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области, а также Алтайский край.

В 2022 году Минсельхоз сообщал о планах увеличить в 2025 году сборы твердой пшеницы до 1,8 млн тонн.