Минсельхоз прогнозирует снижение сбора зерна в РФ в 2024 г. до 132 млн т

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в 2024 году может снизиться до 132 млн тонн со 144,9 млн тонн в 2023 году, прогнозирует Минсельхоз в проекте Национального доклада о ходе выполнения госпрограммы развития сельского хозяйства в 2023 году. "Интерфакс" ознакомился с документом.

Производство масличных культур ожидается на уровне 28 млн тонн против 29,9 млн тонн в 2023 году, сахарной свеклы - в 47 млн против 53,1 млн тонн соответственно.

Снижение производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах в 2024 году по сравнению с 2023 годом предварительно оценивается в 6,5%, по сравнению с 2020 годом прогнозируется рост на 7,5%.

Рост производства в животноводстве в этом году ведомство оценивает в 2,2%, по сравнению с 2020 годом - в 5,5%.

В частности, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, по оценке, составит 16,9 млн тонн, что на 2,3% больше, чем в 2023 году. В том числе производство свиней увеличится на 3,9%, до 6,3 млн тонн, птицы - на 2%, до 7,17 млн тонн, крупного рогатого скота - на 0,2%, до 2,85 млн тонн.

Производство молока в хозяйствах всех категорий прогнозируется в 34,1 млн тонн, что на 0,9% больше, чем в 2023 году, яиц - в 47,2 млрд штук (на 1,2% больше).

В целом, по оценке Минсельхоза, производство продукции сельского хозяйства в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизится на 2,9%, относительно 2020 года - увеличится на 7%. Одной из причин падения производства по сравнению с прошлым годом ведомство называет высокую базу 2023 года.

Нацдоклады о ходе выполнения госпрограммы Минсельхоз готовит ежегодно. Документ утверждается правительством.