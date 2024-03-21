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Банк России внес "СПБ биржу" в реестр операторов обмена ЦФА

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России включил "СПБ биржу" в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщила пресс-служба регулятора.

Она стала второй организацией в этом реестре, в августе 2023 года в него была включена "Московская биржа".

В июне 2023 года ЦБ внес "СПБ биржу" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.

""СПБ биржа" создала технологичную инфраструктуру, позволяющую обеспечивать интероперабельность на рынке цифровых прав за счет взаимодействия с другими операторами информационных систем. Наша цель - предоставить возможность участникам рынка ЦФА приобретать цифровые права, выпущенные в разных информационных системах", - отметил замдиректора департамента развития торговой, учетной и расчетной инфраструктуры рынка ЦФА и децентрализованных финансов биржи Алексей Кучерявенко, слова которого приводятся в релизе.

В январе в информационной системе "СПБ биржи" состоялся первый выпуск цифровых прав, приобретение которых дает право на получение "зеленых" сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению либо на альтернативное денежное требование. Эмитентом выступила компания "Карбон Зиро", покупателем стал Совкомбанк.

ЦФА Банк России СПБ биржа ЦБ РФ
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