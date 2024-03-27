Татарстанский Акибанк хочет взыскать с Euroclear 521 млн рублей убытка

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Акибанк (Набережные Челны, Татарстан) хочет взыскать с Euroclear Bank сумму, эквивалентную 520,8 млн рублей, говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 25 марта и пока не принят к производству.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала военной операции на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь, европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Счет исков к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время пошел уже на десятки.

Акибанк основан в 1993 году для развития ипотечного кредитования в городе Набережные Челны (Татарстан). По итогам 2023 года банк занял 136-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Согласно списку аффилированных лиц Акибанка на 30 июня 2023 года, ООО "Камский бекон" (Татарстан) владело 29,89%, ООО "Завод комплексные дорожные машины" (Смоленск) - 25,23% в уставном капитале кредитной организации.