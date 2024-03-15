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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

К Clearstream в российские суды подали иски на 74 млн евро

К Clearstream в российские суды подали иски на 74 млн евро
Фото: Imago Images/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Общая сумма исков в российских судах к Clearstream Banking из-за заморозки активов составляет около 74 млн евро, говорится в отчете за 2023 год Deutsche Borse Group (Clearstream входит в эту группу).

Компания не исключает новых исков, касающихся замороженных активов, которые могут включать обращение взыскания на активы Clearstream в России или в других странах, отмечается в отчете.

Компании, банки и частные инвесторы из-за блокировки активов подали в российские арбитражные суды более ста исков, большая часть из которых с требованиями к бельгийскому депозитарию Euroclear. К Clearstream на данный момент подано порядка 20 исков.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Clearstream НРД ЦБ РФ РФ
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