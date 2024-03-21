ВТБ хочет взыскать с Euroclear убытки на сумму около $38,4 млн

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ВТБ хочет взыскать с Euroclear Bank порядка $38,4 млн, следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Банк в марте подал исковое заявление о взыскании ущерба с Euroclear Bank SA/NV в связи с блокировкой денежных средств на счете в финансовой организации. В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию ситуации в рамках действующего законодательства, заявляли "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

ВТБ просит взыскать убытки в размере $36,6 млн, 1,6 млн евро (около $1,76 млн по курсу на 21 марта - ИФ), 10 тысяч австралийских долларов, 5 тысяч фунтов стерлингов, 5 тысяч швейцарских франков и 1 тысячи китайских юаней.

Предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции состоится 15 мая.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Счет исков к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время пошел уже на десятки. В январе 2023 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" о взыскании с Euroclear $107,1 млн и 489 тыс. евро. Позднее Девятый арбитражный апелляционный суд по просьбе банка частично изменил это решение, постановив взыскать с европейского депозитария $107,1 млн в рублевом эквиваленте, а также учел отказ от требований в евро. Кроме того, суды против Euroclear выиграли МТС-банк и Росбанк.