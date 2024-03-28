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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:01

Мурашко сообщил, что из больниц выписали 90 пострадавших при теракте в Crocus

В медучреждениях на лечении остаются 74 пострадавших

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В больницах на лечении остаются 74 пострадавших при теракте в Crocus City Hall, трое пациентов в крайне тяжелом состоянии, сообщил в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Из больниц выписаны уже 90 пострадавших в Crocus City Hall, амбулаторная помощь оказана 208 пациентам. 74 человека продолжают получать лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы", - сказал Мурашко журналистам.

Трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии - это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов.

Состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей, остается тяжелым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести.

20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось, сообщил министр.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall был совершен вечером 22 марта перед концертом: несколько человек открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. По данным МЧС РФ на 27 марта, число погибших в результате теракта достигло 143 человек. СКР расследует случившееся как теракт.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 28 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Михаил Мурашко Crocus City Hall Минздрав РФ
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