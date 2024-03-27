МЧС назвало имена 143 погибших в Crocus City Hall

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В обновленном списке МЧС РФ указаны имена 143 погибших в результате теракта в Crocus City Hall.

Ведомство приводит данные на 20:00 27 марта. В МЧС добавили, что список отражает данные Минздрава и может корректироваться в зависимости от данных судебно-медицинских исследований.

До этого обновления в списке МЧС было 120 имен, он дополнялся по мере опознания.

Ранее 27 марта в СКР сообщили, что в комитет поступило 143 заявления о без вести пропавших в концертном комплексе. На тот момент, уточнили в СК, были опознаны 84 тела, в том числе пятерых детей.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall был совершен вечером 22 марта перед концертом: несколько человек открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. СКР расследует случившееся как теракт.