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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:27

МЧС назвало имена 143 погибших в Crocus City Hall

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В обновленном списке МЧС РФ указаны имена 143 погибших в результате теракта в Crocus City Hall.

Ведомство приводит данные на 20:00 27 марта. В МЧС добавили, что список отражает данные Минздрава и может корректироваться в зависимости от данных судебно-медицинских исследований.

До этого обновления в списке МЧС было 120 имен, он дополнялся по мере опознания.

Ранее 27 марта в СКР сообщили, что в комитет поступило 143 заявления о без вести пропавших в концертном комплексе. На тот момент, уточнили в СК, были опознаны 84 тела, в том числе пятерых детей.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall был совершен вечером 22 марта перед концертом: несколько человек открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. СКР расследует случившееся как теракт.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 27 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МЧС СКР Crocus City Hall
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