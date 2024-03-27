Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:54

Скончался один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Один пациент, пострадавший при теракте в Crocus City Hall, скончался, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался. Врачи сделали все возможное", - сказал Мурашко журналистам в среду.

Министр также сообщил, что в больницах на лечении остаются 80 пострадавших при теракте.

В РоссииВ МЧС заявили, что под завалами Crocus City Hall людей не осталосьЧитать подробнее

"В стационарах федеральных медицинских центров, больницах Москвы и Московской области остаются 80 пострадавших в "Крокус Сити Холле", в том числе шесть детей", - сказал Мурашко.

По его словам, по-прежнему крайне тяжелым остается состояние четырех пациентов.

Мурашко сообщил, что 19 пациентов, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии. 34 пострадавших - в состоянии средней степени тяжести. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке. 76 пострадавших уже выписаны из стационаров под наблюдение врачей.

По оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших, сообщил министр.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" и оркестра "Таврический" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. Позже в здании начался пожар. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

По состоянию на вечер вторника сообщалось, что в результате теракта погибли 139 человек, еще порядка 200 пострадали.

Хроника 22 – 27 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Михаил Мурашко Crocus City Hall Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

Обществознание останется в школьной программе

Обществознание останется в школьной программе

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Еще одна скважина на месте ЧП на руднике УГМК в Приамурье вывела спасателей к воде

Арестован еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 г.

Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire

18 воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

Полк ракетных комплексов "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Иркутской области

Полк ракетных комплексов "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Иркутской области

Минтруд предложил назначить госоператора для найма трудовых мигрантов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });