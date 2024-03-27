Скончался один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Один пациент, пострадавший при теракте в Crocus City Hall, скончался, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался. Врачи сделали все возможное", - сказал Мурашко журналистам в среду.

Министр также сообщил, что в больницах на лечении остаются 80 пострадавших при теракте.

"В стационарах федеральных медицинских центров, больницах Москвы и Московской области остаются 80 пострадавших в "Крокус Сити Холле", в том числе шесть детей", - сказал Мурашко.

По его словам, по-прежнему крайне тяжелым остается состояние четырех пациентов.

Мурашко сообщил, что 19 пациентов, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии. 34 пострадавших - в состоянии средней степени тяжести. Еще 23 пострадавших завершают стационарное лечение и готовятся к выписке. 76 пострадавших уже выписаны из стационаров под наблюдение врачей.

По оперативным данным, амбулаторную помощь получили 205 пострадавших, сообщил министр.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" и оркестра "Таврический" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. Позже в здании начался пожар. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

По состоянию на вечер вторника сообщалось, что в результате теракта погибли 139 человек, еще порядка 200 пострадали.