СПбМТСБ заведет реестр недобросовестных участников торгов топливом, использующих роботов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) вводит новую методику выявления роботов при торгах нефтепродуктами, а также начинает ведение реестра участников торгов, применяющих недобросовестные практики в виде роботов.

Как говорится в сообщении биржи, площадка планирует ежедневный мониторинг заявок от одного участника торгов в секции "Нефтепродукты". Нарушителями, применяющими роботов, будут считаться те, что выставляют более 7 заявок в секунду, а также более 3 заявок за сто милисекунд.

Кроме того, СПбМТСБ вводит реестр недобросовестных трейдеров - нарушителей, применяющих недобросовестные практики на торгах топливом.

"Указанные критерии выработаны и приняты с учетом анализа торговой активности участников торгов, проведённого АО "СПбМТСБ" за период сентябрь-ноябрь 2023 года", - говорится в сообщении биржи. Новые критерии будут применяться на СПбМТСБ" с 5 декабря 2023 года.

Также СПбМТСБ за неисполнение договоров по биржевым сделкам впервые применила наказание в виде отстранения от торгов на 30 дней - эта мера применена в отношении ООО "Олимп-Трейд".

В числе трейдеров, отстраненных от торгов на 10 дней: ООО "СНП", АО "ИНВЕСТПАРК", ООО "Вектор Брокер", АО "Строймехтранс", ООО "Скадар", ООО "Ойл-Транзит".