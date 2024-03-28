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АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов и ЦБ в целях повышения эффективности мер по предупреждению банкротства разработали типовое генеральное соглашение, которое будет применяться в будущих проектах санации, говорится в годовом отчете АСВ.

Соглашение будет обязательным к заключению между АСВ, банком и его инвестором. Оно, в том числе включает систему штрафов для инвесторов за неисполнение обязательств по плану участия и генеральному соглашению.

Кроме того, в 2023 году АСВ совместно с Банком России разработало обновленный шаблон типового плана финансового оздоровления, который уже применяется.

В отчете за 2022 год госкорпорация сообщала, что направила в ЦБ предложения по повышению эффективности мер процедур финансового оздоровления банков, в том числе в части повышения ответственности инвесторов за результаты санации.

ЦБ в 2017 году изменил схему санации финансовых организаций, ввел новый механизм оздоровления - через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. При этом Банк России не исключал, что при необходимости будет применяться и "старая" схема санации - через АСВ.

В частности, с привлечением инвестора за последние годы были санированы крымские банки - Генбанк и Севастопольский морской банк.

АСВ Банк России ЦБ РФ
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