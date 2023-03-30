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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

АСВ предложило ЦБ повысить ответственность инвесторов за результаты санации банков

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов направило Банку России предложения по повышению эффективности мер процедур финансового оздоровления банков, в том числе в части повышения ответственности инвесторов за результаты санации, говорится в годовом отчете госкорпорации.

АСВ отмечает, что в 2022 году существенные коррективы в деятельность кредитных организаций, в том числе тех, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, внесло санкционное давление на российскую экономику со стороны недружественных государств. По состоянию на конец прошлого года 5 банков, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и 7 банков, участвующих в мероприятиях по предупреждению банкротства банков в качестве инвесторов, включены в санкционные списки ряда иностранных государств, а ликвидные активы некоторых вышеуказанных банков оказались частично заблокированными.

Отклонения, выявляемые в деятельности санируемых банков, оперативно анализировались АСВ совместно с инвесторами и Банком России. По результатам указанного анализа в случае необходимости разрабатывались новые стратегии развития банков, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению их банкротства, или вносились коррективы в действующие. Большинство проектов по предупреждению банкротства банков продолжает осуществляться в соответствии с утвержденными планами участия и планами финансового оздоровления, указывают в АСВ.

В течение 2022 года АСВ завершило проверки финансового положения 8 банков, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства с участием агентства, а также 7 инвесторов, участвующих в реализации указанных мер. По результатам приняты необходимые решения, способствующие повышению эффективности проводимых мероприятий.

В рамках исполнения рекомендаций Счетной палаты разработаны и представлены на рассмотрение в Банк России предложения по корректировке планов мероприятий, направленные на повышение эффективности мер по предупреждению банкротства банков (в том числе в части повышения ответственности инвесторов за результаты указанной деятельности).

В ЦБ и АСВ отказались от дополнительных комментариев.

Общий объем денежных средств, возвращенных агентству в 2022 году санируемыми банками, составил 7,76 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей - по результатам работы банков и инвесторов с проблемными активами.

АСВ Банк России
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