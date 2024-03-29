РЖД увеличили в 1,5 раза годовую чистую прибыль по МСФО

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО выросла в 2023 году в 1,5 раза (на 51%) к уровню 2022 года, до 170,1 млрд рублей, сообщила компания.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Суммарные доходы РЖД за 2023 год увеличились на 16% и составили 3 017,5 млрд рублей по сравнению с 2,6 трлн рублей в 2022 году.

В том числе: доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре увеличились на 16,6% до 2,2 трлн рублей (в 2022 году - 1,9 трлн рублей); от пассажирских перевозок - на 23,3% до 356,1 млрд рублей (в 2022 году - 288,8 млрд рублей) - за счет восстановления пассажирооборота, который увеличился на 11% к 2022 г. и индексации тарифов в регулируемом сегменте на 8,1% с 1 января 2023 года и на 10,75% с 1 декабря 2023 года.

РЖД отмечают, что операционные расходы холдинга росли более низкими темпами, чем доходы, и составили 2,615 трлн рублей (+12,7% к 2022 году), операционная прибыль РЖД за 2023 год достигла 402,5 млрд рублей (+43%).

"Компания привлекает финансирование для реализации масштабной инвестици‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌онной программы, при этом показатели долговой нагрузки остаются на комфортном уровне и соответствуют целевым ориентирам. Так, соотношение чистого долга к EBITDA холдинга РЖД за 2023 год составило 2,4х", - сообщают в компании.

Суммарные активы РЖД выросли в прошлом году на 15,7% и по состоянию на 31 декабря 2023 года составили 8,2 трлн рублей.

Ранее в пятницу глава компании Олег Белозеров на коллегии Минтранса озвучил выручку по МСФО. "Последняя информация буквально горячая. Вчера вечером мы подвели общий баланс холдинга РЖД. Мы на правлении отчитывались непосредственно по ОАО "РЖД", а вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий. Мы достигли исторического рекорда доходов - 3,027 трлн рублей", - сказал он.

Консолидированная отчетность компании за 2023 год учитывает результаты деятельности РЖД и 94 дочерних компаний.

Отчетность по МСФО за 2022 год РЖД не публиковали.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций принадлежат государству.