"Фанагория" в 2023 году снизила чистую прибыль по РСБУ на 26%

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, завершило 2023 год с ростом выручки на 3,3% по сравнению с предшествующим годом - до 5,929 млрд рублей, сообщается в отчетности компании; чистая прибыль "Фанагории" за прошлый год снизилась на 26%.

Начиная с 2017 года, выручка компании росла ежегодно.

Себестоимость при этом выросла на 16% и достигла 3,723 млрд рублей. В результате валовая прибыль снизилась на 12,6%, до 2,2 млрд рублей, а прибыль от продаж - на 32%, до 1,187 млрд рублей.

Чистая прибыль "Фанагории" по итогам прошлого года составила 1,012 млрд рублей, снизившись на 26%.

"Фанагория" - предприятие полного цикла, занимается производством алкоголя, а также выращиванием винограда, виноградных саженцев, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании общей площадью 4,2 тыс. га расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​ станицы Гостагаевской под Анапой.

Как сообщалось, по итогам 2023 года предприятие сохранило объем производства винодельческой продукции на уровне предшествующего года - 2,067 млн декалитров. Вместе с тем, компания практически в пять раз нарастила выпуск безалкогольной продукции: сиропа и бальзамического уксуса, безалкогольных игристых вин, соков и масла из виноградной косточки.

Валовой сбор винограда снизился на 22% из-за засухи и составил до 36 тыс. тонн.

Фирменная сеть винотек "Фанагории" выросла до 180 торговых точек в разных регионах страны. В 2023 году было открыто 10 собственных магазинов и в рамках развития франчайзинга появилось 20 винотек, в том числе несколько на Дальнем Востоке. На этот год запланировано открытие еще около 15 собственных винотек и около 25 франчайзинговых, сообщали "Интерфаксу" в компании.

В текущем году планируется нарастить производство винодельческой продукции на 16%.