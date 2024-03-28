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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:13

Газпромбанк спишет долги пострадавшим и эвакуированным из приграничных регионов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Газпромбанк планирует меры поддержки для пострадавших и эвакуированных жителей приграничных российских регионов.

"В целях оказания поддержки эвакуируемых и пострадавших лиц в приграничных территориях, в том числе на территории Белгородской области, Газпромбанком принято решение о списании задолженности погибших клиентов и рассмотрении обращений пострадавших клиентов в целях урегулирования их задолженности", - говорится в сообщении банка.

В РоссииСовкомбанк и Хоум банк спишут кредиты пострадавшим от обстрелов в приграничных регионахЧитать подробнее

Ранее о разовом списании кредитов жителям приграничных территорий РФ, пострадавшим от украинских обстрелов, заявили Совкомбанк и ХКФ банк (работает под брендом Хоум банк).

Сбербанк спишет кредиты в случае гибели клиентов от военных или террористических действий в приграничных территориях. Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ предоставляется беспроцентная отсрочка по платежам на период до года.

Газпромбанк Белгородская область
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