Газпромбанк спишет долги пострадавшим и эвакуированным из приграничных регионов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Газпромбанк планирует меры поддержки для пострадавших и эвакуированных жителей приграничных российских регионов.

"В целях оказания поддержки эвакуируемых и пострадавших лиц в приграничных территориях, в том числе на территории Белгородской области, Газпромбанком принято решение о списании задолженности погибших клиентов и рассмотрении обращений пострадавших клиентов в целях урегулирования их задолженности", - говорится в сообщении банка.

Ранее о разовом списании кредитов жителям приграничных территорий РФ, пострадавшим от украинских обстрелов, заявили Совкомбанк и ХКФ банк (работает под брендом Хоум банк).

Сбербанк спишет кредиты в случае гибели клиентов от военных или террористических действий в приграничных территориях. Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ предоставляется беспроцентная отсрочка по платежам на период до года.