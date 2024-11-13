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Rakuten продает 15% подразделения кредитных карт за $1,1 млрд

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Японская IT-компания Rakuten Group достигла соглашения с третьим по величине банком страны Mizuho Financial Group Inc. о продаже примерно 15%-ной доли своего подразделения в сфере работы с кредитными картами за 165 млрд ($1,1 млрд).

Как сообщила Rakuten, она зафиксирует единовременную прибыль в размере 159,4 млрд иен.

Полученные средства компания направит на погашение долга. До конца 2025 года ей предстоит погасить облигации на общую сумму порядка 500 млрд иен.

С начала 2024 года капитализация Rakuten подскочила в полтора раза, до 2,04 трлн иен.

Rakuten Mizuho Financial Group Inc Япония Mizuho
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