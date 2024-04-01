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"Солар" приобрел долю в разработчике решений в сфере киберграмотности Secure-T

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ГК "Солар" завершила сделку по покупке доли IT-компании Secure-T, которая занимается разработкой решений по повышению киберграмотности (Security Awareness, SA), говорится в сообщении группы.

Размер доли и сумма сделки не раскрываются.

По данным ЕГРЮЛ, структура ГК "Солар" - ООО "Солар-ПТ" получило 28,57% в ООО "Секьюр-Ти", сделка была зарегистрирована 28 марта. Основатели компании - Харитон Никишкин и Сергей Шахов - сохранили 44,64% и 26,79% соответственно.

В ГК "Солар" рассчитывают, что приобретение доли в Secure-T повысит конкурентоспособность "Солар" в нише ИБ-образования сотрудников, а новое SA-решение дополнит портфель управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS и поможет перейти от вендорской модели продаж MSS к собственным разработкам.

Компания Secure-T была создана в 2019 году выпускниками МГУ Сергеем Шаховым и Харитоном Никишкиным. Основным продуктом Secure-T является платформа по повышению осведомленности пользователей в области ИБ. Сейчас в базе Secure-T Awareness Platform содержится 60 обучающих курсов. По итогам 2023 года выручка ООО "Секьюр-Ти" составила 54,7 млн рублей, чистая прибыль - 33,8 млн рублей.

В "Соларе" ожидают рост спроса на SA-решения в 2024 году. Одной из основных причин является усиление требований со стороны государства к компаниям и госорганам по повышению навыков киберосведомленности у сотрудников.

В конце 2022 года "Солар" сообщил о старте инвестиционной программы общим объемом 22 млрд рублей, которые планируется использовать как для стимулирования роста собственных разработок, так и для входа в капитал зрелых компаний и компаний ранних стадий. Покупка доли в Secure-T стала третьей M&A-сделкой в рамках заявленной стратегии после приобретения доли в компании "Элвис-Плюс" и 100% активов компании "НТБ".

ГК "Солар" предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей, его клиентами являются более 850 крупнейших компаний России. Подразделения "Солара" расположены в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Компания входит в группу "Ростелеком".

Ростелеком Secure-T Солар Сергей Шахов Харитон Никишкин
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