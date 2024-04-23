Выручка ГК "Солар" в 2023 году выросла на 36% до 17,3 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка группы компаний "Солар" (группа компаний "Ростелеком-Солар"/"РТК-Солар", дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности) по итогам 2023 года составила 17,3 млрд рублей, что на 36% больше аналогичного показателя 2022 года. Об этом заявил гендиректор Игорь Ляпунов журналистам в Москве.

"Рынок инфобеза сейчас – рынок предложений – заказчики готовы потратить больше, чем разработчики готовы предложить, - сказал Ляпунов. - Это ведет к повышению цен, к дефициту кадров. Если бы не нехватка кадров, рост (рынка и бизнеса группы - ИФ) был бы на десятки процентов больше".

При этом Ляпунов отметил "Интерфаксу", что большая часть выручки "Солар" пришлась на коммерческий сегмент.

"Деньги госзаказчиков, по разным причинам, достаточно сложно посчитать, - сказал он. - Сегмент коммерческих заказчиков растет быстрее, и сейчас на него приходится большая часть бизнеса группы".

При этом коммерческий директор "Солара" Николай Сивак отметил, что в 2024 году группа планирует удвоить выручку от коммерческого сегмента. В том числе – за счет применения отраслевого подхода (экспертизы) при работе с крупнейшими заказчиками (около 170 компаний), усиления присутствия компании в регионах, развития партнерской сети и т.д.

Показатель OIBDA по итогам прошлого года вырос на 46% до 5,6 млрд рублей с 3,8 млрд рублей годом ранее. Этот рост, по словам Ляпунова, связан с увеличения доли собственных продуктов в структуре продаж группы, а также с повышением добавленной стоимости в комплексных проектах.

При этом глава "Солара" отметил, что основные направления бизнеса выросли в прошлом году на 30-50%. Так, рост выручки от продаж ИБ-продуктов компаний группы составил 50% (долю направлений в структуре выручки "Солар" не раскрывает), рост выручки от предоставления сервисов – 46%, а от услуг по интеграции (реализации проектов) – 33%.

Конкретных планов или прогнозов по развитию бизнеса в 2024 году "Солар" не раскрывает. В то же время Ляпунов отметил, что группа ориентируется на рост бизнеса в два раза быстрее рынка.

По его словам, в 2022-2023 годах российский рынок информбезопасности рос в среднем на 15%. В частности, если в 2022 году объем российского ИБ-рынка составил 125 млрд рублей, то в прошлом году он вырос до 143 млрд рублей (на 14,7%). При этом Ляпунов объяснил разницу в оценке рынка "Соларом" и другими экспертами (рост на уровне 30-40%, до порядка 250 млрд рублей - ИФ) тем, что многие игроки оценивают рынок по выручке компаний, а не по затратам заказчиков. В первом случае одни и те же деньги могут быть посчитаны два-три раза – вендором, дистрибутором и интегратором.

Свои ожидания по росту бизнеса "Солар" связывает, в частности, с развитием международного направления и выходом на рынок ИБ-услуг из облака.

По словам Сивака, ранее в группе была утверждена стратегия работы на международных рынках в 2023-2024 годах. К настоящему времени "Солар" вышел на рынки пяти стран, а в 2024 году планирует реализовать проекты в 10 странах.

"Самые "вкусные" рынки, так называемые, развивающиеся (страны ЮВА, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки) готовы работать с российскими компаниями, - сказал Сивак. - Они заинтересованы в построении гибридных (построенных на продуктах вендоров не только из США и Израиля - ИФ) систем информбезопасности".

При этом Ляпунов отметил, что сейчас "Солар" проверяет различные гипотезы, варианты построения бизнеса на зарубежных рынках.

Под предоставлением ИБ-услуг из облака подразумевается запуск собственной облачной платформы SolarCloud, которая позволит предоставлять заказчикам из облака (без построения собственной ИБ-инфраструктуры - ИФ) услуги по защите от DDoS-атак, спама, вирусов, компрометации ИТ-инфраструктуры, эксплуатации уязвимостей и т.п.

По мнению директора по продуктовому развитию "Солара" Владимира Бегтина, этот сервис будет востребован не только в сегменте малого и среднего бизнеса, но и у крупных заказчиков, у которых "до всего руки не доходят".

Кроме того, "Солар" рассчитывает, что росту бизнеса группы будет способствовать реализация инвестиционной программы. Она предусматривает инвестиции в размере 22 млрд рублей до 2025 года. Из них около 50% планируется направлять на приобретение компаний, имеющих интересные для "Солара" технологии, а оставшиеся 50% – на разработку собственных продуктов.

"Планируем до конца 2025 года приобрести около 10 компаний, - отметил директор по управлению активами и M&A "Солар" Виктор Хереш. - А также ждем кратного роста выручки дочерних или подконтрольных компаний".

По его словам, выручка приобретенных и находящихся под управлением "Солара" активов в 2023 году составила 400 млн рублей. По итогам 2024 года группа рассчитывает увеличить этот показатель в шесть раз.