"РТК-Солар" разделил бизнес на коммерческий и государственный сегменты

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Ростелеком-Солар" ("РТК-Солар", дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности) ввела два бренда, под которыми будет раздельно предоставлять услуги заказчикам из коммерческого сегмента и госсектора. Об этом заявил гендиректор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов журналистам в Москве.

"Осуществили переход на новую модель управления бизнесом, произошло разделение на два сегмента – блок по работе с коммерческим сегментом и по работе с госструктурами", - сказал Ляпунов. - С первыми группа компаний будет работать под брендом Solar ("Солар"), а со вторыми - "Ростелеком - информационная безопасность" (такое же название имеет одна из компаний группы - ИФ)".

При этом он уточнил, что никаких организационных изменений в структуре группы компаний не произошло и не планируется – все шесть компаний "РТК-Солар" будут оказывать услуги и коммерческим, и государственным заказчикам, но под разными брендами.

По словам Ляпунова, по итогам 2022 года доля госсектора (органы власти и их подведомственные структуры) составляла около 40% от совокупной выручки группы компаний (14,4 млрд рублей против 10,6 млрд рублей в 2021 году). Предполагается, что по итогам текущего года эта доля останется на прежнем уровне или немного снизится.

В свою очередь коммерческий директор "РТК-Солар" Николай Сивак отметил, что по итогам I половины текущего года выручка от продаж в коммерческом сегменте выросла на 75% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.

"Есть основания полагать, что по итогам года увеличим выручку от продаж в коммерческом сегменте в два раза", - сказал Сивак.

Директор по управлению активами и M&A "РТК-Солар" Игорь Хереш добавил, что группа сохранила в неизменности свою инвестпрограмму, которая предусматривает инвестиции в размере 22 млрд рублей до 2025 года. Из них около 50% планируется направить на приобретение компаний (или долей в них), имеющих интересные для "РТК-Солар" технологии и разработки, а оставшиеся 50% - на разработку собственных продуктов.

При этом директор центра технологий кибербезопасности "РТК-Солар" Галина Рябова уточнила, что к 2027 году группа планирует разработать и выпустить около 20 ИБ-продуктов.

Как сообщалось, в четверг Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции в отношении одной из компаний группы "РТК-Солар" - ООО "Солар Секьюрити", работающего в сфере кибербезопасности.

В пресс-службе "Ростелеком-Солар" заявили "Интерфаксу", что санкции не отразятся на деятельности компании.

"На сегодняшний день все решения и технологии "Солара" импортозамещены. Поэтому решение не отразится на операционной деятельности компании. "Солар" продолжит работать в штатном режиме", - сказали в компании.