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Global Ports увеличит перевалку угля в Усть-Луге за счет снижения контейнерооборота

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - АО "Усть-Лужский контейнерный терминал" (УЛКТ, Ленинградская область, входит в Global Ports) намерено увеличить мощности по перегрузке энергетического угля до 4 млн тонн в год, начало проведение соответствующей комплексной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Как сообщает сайт разработчика эколого-проектной документации "Эко-Экспресс-Сервис", УЛКТ планирует увеличить мощность перегрузки угля за счет уменьшения грузооборота контейнерных грузов. Для увеличения перевалки угля УЛКТ планирует привлечение грузовых автотранспортных и грузоподъемных технических средств на конкурсной основе по аутсорсингу.

Как сообщает сайт Global Ports, суммарная пропускная способность терминала по углю составляет сейчас 3 млн тонн в год. Таким образом, его мощность может вырасти на треть.

Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports в 2023 году сократился на 8,6% по сравнению с 2022 годом, до 907 тысяч TEU. УЛКТ в 2023 году перевалку контейнеров почти не осуществлял.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке. Также распоряжается внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Крупнейший акционер Global Ports - группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома".

Global Ports Ленинградская область Дело УЛКТ Усть-Луга
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