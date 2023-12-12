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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Экспорт угля по сети РЖД снизился в ноябре на 9,3%, за 11 месяцев – на 0,6%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт угля из России по сети ОАО "РЖД" сократился в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 9,3%, составив 16,07 млн тонн. Об этом сообщается в материалах компании.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, в ноябре в Китай было экспортировано порядка 7,1 млн тонн угля, в Индию – 2,5 млн тонн, в ОАЭ – 2,4 млн тонн, в Турцию – 2,3 млн тонн, Япония и Южная Корея в совокупности получили 1,2 млн тонн.

За 11 месяцев 2023 года экспорт угля из РФ по железной дороге снизился на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года до 179,99 млн тонн. Основной объем угля традиционно шел через порты, где перевалка составила 165,63 млн тонн (-0,6% к январю-ноябрю 2022 года), перевозки через погранпереходы подросли на 0,2% до 14,36 млн тонн.

РЖД
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