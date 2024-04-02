Нефть Brent подорожала до $87,85 за баррель

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае.

Поддержку рынку также оказывают опасения усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, отмечает Market Watch.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составляет $87,85 за баррель, что на $0,43 (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,42 (0,5%), до $87,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,44 (0,53%), до $84,15 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,54 (0,7%), до $83,71 за баррель, максимума с 27 октября.

Отчет Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

Тем временем в Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов первые за пять месяцев.

"Сильные статданные из Китая усиливают надежды на то, что промышленный сектор страны сможет вернуться к устойчивому росту, и это станет одним из наиболее важных факторов поддержки цен на нефть в этом году", - отмечает аналитик XS.com Самер Хасн, слова которого приводит Market Watch.

Нефтяной рынок продолжает ждать новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.