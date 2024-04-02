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Brent подорожала до $88,47 за баррель

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник на фоне усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщает MarketWatch.

"Эта новая напряженность возникает в то время, когда фундаментальные показатели рынка нефти продолжают укрепляться благодаря продлению добровольного сокращения поставок ОПЕК+", - отмечают аналитики ING.

К 18:19 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,02 (на 1,2%), до $88,47 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,03 (на 1,2%) - до $84,75 за баррель.

Последний раз обе марки завершали торги выше текущих уровней в октябре прошлого года.

Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что мексиканская нефтяная госкомпания Pemex планирует в ближайшие месяцы снизить экспорт нефти. Это привело к повышению обеспокоенности в отношении ее дефицита на мировом рынке, отмечает Trading Economics.

Кроме того, нефтяной рынок ждет новостей с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Очередная встреча пройдет в среду, по ее итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

Brent Pemex WTI Иран ОПЕК Израиль
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