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Годовая выручка основного юрлица Avito по РСБУ превысила 100 млрд рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Кех Екоммерц" - основного юрлица сервиса объявлений Avito - за 2023 год составила 100,9 млрд рублей, говорится в отчете компании по РСБУ. Динамика показателя по отношению к 2022 году составила 56,7%.

Чистая прибыль ООО при этом составила 39,3 млрд рублей против 11,9 млрд рублей прибыли в 2022 году.

В бухгалтерской отчетности "Кех Екоммерц" говорится, что на прошедшем в 2024 году внеочередном собрании акционеры компании приняли решение о распределении дивидендов на сумму 11,4 млрд рублей. Дивиденды были выплачены 6 марта из чистой прибыли ООО за 9 месяцев 2023 года (с учетом ранее нераспределенной прибыли).

В 2022 и 2023 годах выплата дивидендов не осуществлялась. В 2021 году дивиденды составляли 13,8 млрд рублей, в 2020 году - 9,3 млрд рублей.

ООО "Кех Екоммерц" на 99,99% принадлежит ООО "РРВ", оставшаяся доля - у ООО "Инфраструктурный холдинг-2". Конечным владельцем указанных компаний является Kismet Capital Group Ивана Таврина. Группа приобрела 100% Avito в октябре 2022 года. Актив был куплен у южноафриканского холдинга Naspers за 151 млрд рублей.

Avito Kismet Capital Group Кех Екоммерц Иван Таврин
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