Avito редомицилировала шведскую Avito AB в калининградский САР

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - МКООО "Авито Финанс" включено в реестр участников специального административного района в Калининградской области, говорится в материалах САР.

В базе ЕГРЮЛ такое юрлицо еще не фигурирует.

Пресс-служба Avito сообщила "Интерфаксу", что компания завершила редомициляцию шведской компании Avito AB, а "Авито Финанс" станет ее правопреемником.

До сих о прецедентах редомициляции в РФ компаний из шведской юрисдикции известно не было.

До 2019 года Avito AB была головной структурой ООО "КЕХ Екоммерц" - основной операционной компании российского сервиса. Теперь редомицилированная компания вошла в структуру группы как дочерняя компания "КЕХ Екоммерц", добавили в пресс-службе.

Сервис объявлений Avito с октября 2022 года принадлежит Kismet Capital Group. Количество активных объявлений на Avito превышает 150 млн, ежемесячная аудитория составляет 60 млн пользователей.