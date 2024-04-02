ЦБ РФ отметил рост доли ипотеки сроком более 25 лет в 2023 году на 10 п.п.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отметил продолжающееся увеличение срока выдаваемых ипотечных кредитов: в прошлом году доля ипотеки со сроком более 25 лет выросла на 10 процентных пунктов, до 57%, говорится в материале ЦБ, посвященном анализу тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.

При этом у 42% выданных во втором полугодии 2023 года ипотечных кредитов возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составляет более 65 лет. За год эта доля выросла на 11 процентных пунктов.

Регулятор отмечает, что во всех сегментах кредитования за второе полугодие 2023 года структура выдач сместилась в сторону заемщиков старших возрастных групп. Прирост доли выдач заемщикам в возрасте более 40 лет составил в среднем 3 процентных пункта. POS-кредиты по-прежнему самые "молодежные" сегменты розничного кредитования, в четвертом квартале до 40% кредитов было выдано заемщикам в возрасте до 35 лет.

По данным БКИ, наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38-40 лет (свыше 62%).