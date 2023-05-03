ЦБ РФ отметил экстремальный рост сроков выдаваемой ипотеки в 2022 году

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает экстремальный рост ипотечных кредитов на срок от 30 лет: если во второй половине 2021 года доля "длинных" кредитов в объеме выдач была менее 20%, то на конец прошлого года она взлетела до 40%.

Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования за второе полугодие 2022 года, проведенный на основе данных Бюро кредитных историй (БКИ), опубликован в среду на сайте Банка России.

"Выдачи ипотеки во второй половине 2022 года сопровождались экстремальным ростом сроков кредитования: доля 30-летних кредитов превысила 40% выдач, около 41% кредитов выданы созаемщикам, которые по договору должны погасить ипотеку после 65 лет", - указывает регулятор.

Рост сроков кредитования привел к смещению возраста контрактного погашения кредита. В четвертом квартале 2022 года около 41% объемов выдач пришлось на кредиты, по которым по крайней мере у одного из созаемщиков возраст превысит 65 лет на момент планового погашения ипотеки. В четвертом квартале 2021 года данная доля составляла 24%.

В числе других рисков в сегменте жилищных кредитов ЦБ указывает возросшую долю заемщиков, оформивших потребительский кредит на первоначальный взнос: 7% против 3,5% во втором квартале 2022 года.

Кроме того, данные БКИ показывают рост закредитованности ипотечных заемщиков: среднее количество непогашенных кредитов у заемщиков, взявших ипотеку в четвертом квартале 2022 года, достигло максимума за рассматриваемый период - 2,2 шт. (в четвертом квартале 2020 года - 1,4 шт.), а долг на каждого созаемщика - 2,6 млн рублей (+17% за год, что выше темпов роста доходов населения: +12,4%).