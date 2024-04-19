Темпы роста ипотеки в РФ ускорились в марте до 1,2% с 0,8% в феврале

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в марте ускорили рост ипотечного портфеля до 1,2% после прироста на 0,8% в феврале, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Выдачи в марте увеличились на 34%, до 447 млрд руб. против 333 млрд руб. в феврале. Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них пришлось более 50% выдач), на которые не влияют высокие ставки на рынке, отмечает ЦБ.

После ужесточения в конце 2023 года условий массовой "Льготной ипотеки", самой популярной программой остается "Семейная ипотека". Выдачи по ней в марте выросли в 1,5 раза до 169 млрд с 113 млрд руб. в феврале.

Выдачи "Льготной ипотеки" выросли на 37%, до 95 млрд руб. (с 69 млрд руб. в феврале) и приблизились к среднемесячным значениям первого полугодия 2023 года (103 млрд руб.).

Выдачи "ИТ-ипотеки" в марте выросли более чем в два раза - до 46 млрд руб. против 24 млрд руб. в феврале. Вероятно, заемщики стремились успеть взять кредит, пока лимит по программе не был исчерпан, говорится в обзоре.

Рыночная ипотека выросла на 5%, а с начала года на нее пришлось всего около 30% всех выдач.

Потребительское кредитование в марте, по предварительным данным, ускорилось до 2% с 0,9% в феврале. Сохраняющаяся высокая потребительская активность может говорить об уверенности в будущих доходах с учетом ситуации на рынке труда, сказано в докладе.