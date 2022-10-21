ЦБ отметил снижение долговой нагрузки россиян во II кв. после нескольких лет роста

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Долговая нагрузка населения РФ после устойчивого роста в течение последних нескольких лет во II квартале 2022 года снизилась на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 11,4% (уровень платежа по долгу к доходам), говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ, посвященном анализу тенденций в розничном кредитовании на основе данных бюро кредитных историй (БКИ).

Долговая нагрузка по ипотеке во II квартале не изменилась и составила 2,4%, по потребительским кредитам - снизилась с 5,8% до 5,7%, по автокредитам - с 0,8% до 0,7%, по кредитным картам - выросла с 2,6% до 2,7%.

Регулятор отмечает, что по итогам II квартала 2022 года уменьшилось количество физических лиц, имеющих задолженность по банковским кредитам (42,1 млн человек на 1 июля 2022 года против 42,4 млн на 1 апреля 2022 года). Сократилось число заемщиков по кредитам наличными, в том числе имеющих иные (кроме ипотеки) типы кредитов. На фоне низких темпов роста основных сегментов отмечается рост популярности кредитных карт.

Объем розничного кредитного портфеля на 1 июля 2022 года достигал 26,4 трлн рублей, что на 400 млрд рублей меньше, чем в начале апреля 2022 года, напомнил ЦБ.

Доля заемщиков, имеющих просрочку более 90 дней по ипотечным и потребительским кредитам, с начала 2022 года незначительно увеличилась, отмечает ЦБ. По ипотеке количество таких заемщиков составляет 70,1 тыс. человек (их доля 0,74% от общего числа заемщиков), потребкредитам - 3,76 млн человек (15,2%).