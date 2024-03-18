Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в 2023 году выросла на 12%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по МСФО в 2023 году выросла на 11,7% по сравнению с 2022 годом, до 20,014 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка достигла 199,225 млрд руб., что на 11% выше показателя 2022 года. Показатель EBITDA увеличился с 38,107 млрд руб. до 42,080 млрд руб.

США в феврале 2024 года ввели блокирующие санкции против "Трансконтейнера". "В настоящее время руководство группы проводит анализ возможного воздействия указанных выше событий на финансовое положение компании и операционную деятельность группы", - говорится в отчете ж/д оператора.

В отчете также сообщается, что в 2023 году "Трансконтейнер" перечислил обеспечительный платеж на сумму 236 млн рублей по налогу на сверхприбыль.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров составляет 141 тыс. единиц, фитинговых платформ – около 41 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.