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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Резидентами российских САР в 2023 году стала 141 компания

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Резидентами российских специальных административных районов (САР) в 2023 году стала 141 компания, сообщил в Госдуме министр экономического развития Максим Решетников.

"В прошлом году в САР на островах Русский и Октябрьский в Приморском крае и Калининградской области переехало 83 компании. Это почти в три раза больше, чем в 2021 году. В этом году зарегистрировалась еще 141 компания", - сказал он.

Всего, по данным Минэкономразвития, в САР насчитывается 277 резидентов.

В середине сентября 2023 года, по данным Минэкономразвития, в САР было 254 резидента. 115 компаний "переехало" в САР в 2023 году, сообщал первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

САР появились в России в августе 2018 года. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Количество резидентов районов резко стало расти в 2022 году после введения антироссийских санкций, до этого резиденты появлялись в САР медленно - в 2019 году их было 22, в октябре 2020 года - 36.

Максим Решетников Минэкономразвития Октябрьский Русский САР Приморский край Калининградская область
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