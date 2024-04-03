Росстат сообщил о росте зарплаты в январе на 8,5% в реальном выражении

Среднемесячная зарплата в январе в номинальном выражении составляла 75 340 рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России в январе 2024 года рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы составил 8,5% после повышения также на 8,5% в декабре 2023 года и на 7,2% в ноябре, сообщил Росстат.

Как сообщалось, в целом за 2023 года реальный размер средней заработной платы увеличился в стране на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в январе 2024 года года составила 75 340 рублей, увеличившись на 16,6% по сравнению с январем 2023 года.