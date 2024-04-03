Росстат оценил инфляцию за неделю с 26 марта по 1 апреля в 0,1%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 26 марта по 1 апреля 2024 года составила 0,1% после 0,11% с 19 по 25 марта, 0,06% с 12 по 18 марта, нулевой динамики (0,00%) с 5 по 11 марта и 0,09% с 27 февраля по 4 марта, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен в стране к 1 апреля составил 0,01% (то есть за один день апреля), с начала года - 1,87%.

Из данных конца марта-начала апреля следует, что годовая инфляция в России на 1 апреля замедлилась до 7,75% с 7,76% на 25 марта после 7,71% на 18 марта и 7,73% на 11 марта (на конец февраля равнялась 7,69%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 10 апреля в отчете о месячной инфляции за март.

Плодоовощная продукция с 26 марта по 1 апреля подешевела на 0,6% (неделей ранее было сокращение на 0,9%), в том числе снизились цены на огурцы - на 4,8%, капусту - на 1,1%, лук - на 0,4%, помидоры - на 0,2%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 2,6%, морковь - на 2,2%, яблоки - на 1,1%, картофель - на 0,7%, бананы - на 0,3%.

За период с 26 марта по 1 апреля значительно выросли цены: на баранину и сахарный песок - на 1,0%, маргарин - на 0,9%, говядину, муку пшеничную и печенье - на 0,4%.

В то же время снизились цены на свинину, яйца куриные, крупу гречневую и макаронные изделия - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров выросли за неделю цены на плиты ДСП - на 0,8%, электропылесосы -на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,2%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом за неделю снизилась на 0,1% (неделей ранее снизилась на 1,6%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 1 апреля на уровне 7,62%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Расхождения в оценке годовой инфляции по разным методологиям связаны с тем фактом, что в марте 2023 года недельная динамика (которая рассчитывается по сокращенному набору товаров и услуг) шла по более низкой траектории, чем итоговая месячная инфляция, а Минэкономразвития рассчитывает годовую динамику из среднесуточных данных за весь март 2023 года.

"За неделю с 26 марта по 1 апреля на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,10%. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,07% (с 0,10% неделей ранее). На продукты питания за исключением овощей и фруктов темпы роста цен снизились (до 0,12% с 0,19% неделей ранее), на плодоовощную продукцию снижение цен продолжилось (на 0,56% после снижения на 0,86% неделей ранее). На непродовольственные товары на отчетной неделе инфляция сохранилась на уровне предыдущей недели (0,09%). В секторе услуг цены выросли на 0,24% (после снижения на 0,02%): снижение цен на авиабилеты на внутренние рейсы сохранилось", - говорится в обзоре министерства.

Банк России 22 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%, оставив в целом неизменной и тональность своего заявления (по сути нейтральный сигнал). Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге сообщила, что вариантов кроме сохранения ставки в пятницу не было.

"Мы более подробно обсуждали возможную траекторию и сигнал по ставке. Потому что были те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер. Но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски. Поэтому мы обсуждали разные варианты. Но также большинство, практически консенсус, был за сохранение нынешнего нейтрального сигнала по ключевой ставке", - отметила Набиуллина.

Наметившиеся дезинфляционные тренды пока не убедили ЦБ в том, что смягчение ДКП можно будет начать раньше второго полугодия.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет скорее во второй половине года", - сказала Набиуллина.

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.