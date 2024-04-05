Международные резервы России в марте увеличились на 1,3%, до $590,4 млрд

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов России в марте 2024 года увеличился на $7,738 млрд, или на 1,3%, до $590,374 млрд с $582,636 млрд, следует из информации на сайте Банка России.

В январе-марте 2024 года резервы снизились на $8,218 млрд, или на 1,4%, с $598,592 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в марте увеличилась на $13,518 млрд, или на 8,9%, до $166,039 млрд. При этом доля золота в резервах выросла до рекордных 28,1% с 26,2%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.