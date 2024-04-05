Обсуждается, нужно ли менять критерии признания компаний экономически значимыми

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассматривает вопрос целесообразности корректировки условий для отнесения российских компаний к экономически значимым организациям (ЭЗО) в связи с обращениями представителей бизнеса, для этого запрашивает данные у заинтересованных ведомств, сообщил источник "Интерфакса".

По его словам, министерство, в частности, изучает вопрос необходимости отнесения к ЭЗО на особых условиях предприятий оборонно-промышленного сектора, в которых не менее 50% прямо принадлежащих иностранным компаниям из "недружественных" юрисдикций. Минэкономразвития запросило у Минфина и ФНС данные о количестве таких предприятий ОПК, выручка которых составляет 10-75 млрд рублей, а стоимость активов - 5-150 млрд рублей.

Сейчас у организации, которая претендует на статус ЭЗО по уровню выручки или стоимости активов, эти параметры должны быть выше пороговых значений в 75 млрд рублей и 150 млрд рублей соответственно. При этом сама организация или ее "дочка" должны соответствовать и другим условиям: являться, в частности, градообразующим предприятием или субъектом критической информационной инфраструктуры, внедрять технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг, оказывать услуги в сфере информационных технологий или связи, являться системно-значимым банком и т.д.

В Минэкономразвития не ответили на вопрос "Интерфакса" о сути предложений представителей бизнеса по корректировке критериев отнесения компаний к ЭЗО, а также о возможности сокращения пороговых требований по выручке и стоимости активов для претендентов на этот статус.

"Минэкономразвития России, как федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке политики и регулированию в сфере корпоративных отношений, обсуждаются различные, связанные с этой сферой вопросы, включая отнесение хозяйственных обществ к экономически значимым организациям (ЭЗО)", - сообщили в пресс-службе министерства.

Сейчас в перечне ЭЗО шесть хозяйственных обществ.

Ранее представители министерства подчеркивали, что этот перечень не является закрытым и может корректироваться.

Статус ЭЗО, установленный законом 470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.