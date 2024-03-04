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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро
Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую Apple Inc. более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad, говорится в пресс-релизе ЕК.

Регулятор выявил, что Apple в нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.

ЕК проводила расследование в отношении Apple после подачи жалобы со стороны Spotify в 2019 году.

Financial Times в феврале со ссылкой на источники сообщала, что регулятор оштрафует производителя iPhone и iPad примерно на 500 млн евро.

Котировки акций Apple снижаются на 1,1% на предварительных торгах в понедельник.

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