Apple сворачивает проект создания собственного электромобиля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Apple Inc. закрывает проект по созданию собственного электромобиля, пишет The Wall Street Journal.

По данным источника газеты, сотрудникам, участвовавшим в проекте (Project Titan), сообщили, что компания сворачивает усилия в этой сфере, наращивая инвестиции в сферу генеративного искусственного интеллекта.

Некоторые из сотрудников будут переведены в ИИ-группу Apple, однако те, кто работал непосредственно над автомобильным оборудованием, вероятно, будут уволены, отметил источник.

Apple инвестировала миллиарды долларов в исследования и разработки (R&D), работая над созданием электромобиля. Структура и стратегия проекта неоднократно пересматривались с момента его запуска. Если изначально планировалось создать полностью самоуправляемый автомобиль, то со временем компания умерила амбиции, решив, что автономными могут быть лишь отдельные функции, отмечает WSJ.

Apple рассматривала создание партнерств с автомобильными компаниями или прямую покупку какого-либо автопроизводителя, но ни одна из этих идей не воплотилась в жизнь, напоминают источники.