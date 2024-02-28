Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Apple сворачивает проект создания собственного электромобиля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Apple Inc. закрывает проект по созданию собственного электромобиля, пишет The Wall Street Journal.

По данным источника газеты, сотрудникам, участвовавшим в проекте (Project Titan), сообщили, что компания сворачивает усилия в этой сфере, наращивая инвестиции в сферу генеративного искусственного интеллекта.

Некоторые из сотрудников будут переведены в ИИ-группу Apple, однако те, кто работал непосредственно над автомобильным оборудованием, вероятно, будут уволены, отметил источник.

Apple инвестировала миллиарды долларов в исследования и разработки (R&D), работая над созданием электромобиля. Структура и стратегия проекта неоднократно пересматривались с момента его запуска. Если изначально планировалось создать полностью самоуправляемый автомобиль, то со временем компания умерила амбиции, решив, что автономными могут быть лишь отдельные функции, отмечает WSJ.

Apple рассматривала создание партнерств с автомобильными компаниями или прямую покупку какого-либо автопроизводителя, но ни одна из этих идей не воплотилась в жизнь, напоминают источники.

Apple
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Swisscom может купить итальянский сегмент Vodafone за 8 млрд евро

Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гефест"

Рубль стабилен к доллару и юаню под влиянием разнонаправленных факторов

Рубль стабилен к доллару и юаню под влиянием разнонаправленных факторов

Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции в I квартале до 7,6%

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Fortum инициировал арбитражное дело в отношении РФ

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });