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Выручка Wildberries в 2023 году выросла почти на 70% - до 538,7 млрд руб.

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Вайлдберриз" - основного юрлица маркетплейса Wildberries - по итогам 2023 года достигла 538,7 млрд рублей, что на 69,8% превышает показатель 2022 года, говорится в бухотчете компании.

В структуре выручки доходы от розничной продажи товаров и готовой продукции составили 121,9 млрд рублей, доходы от экспорта составили 85,2 млрд рублей, от оказания рекламных услуг - 45,9 млрд рублей.

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Чистая прибыль Wildberries составила 18,9 млрд рублей, продемонстрировав рост год к году на 87%.

В пояснении к бухотчету ООО "Вайлдберриз" говорится, что к концу 2024 года компания планирует построить 2,5 млн кв. м складских помещений, кроме того - 100 тыс. кв. м в Казахстане. Финансирование будет осуществляться за счет собственных и земных средств.

В частности, строительные и проектные работы идут в том числе в Химках, Рязани, Волгограде, Ярославле, Челябинске, Ростове-на-Дону, Твери, Новосибирске и Воронеже.

Компания также отмечает, что в январе в результате возгорания площадью порядка 100 тыс. кв. м был уничтожен склад в п. Шушары Санкт-Петербурга. На 29 марта 2024 года компания компенсировала часть ущерба 90% продавцов. При этом компания пока не смогла "достоверно" оценить величину убытков от пожара: "идет расследование, отсутствует решение страховых компаний о выплате суммы компенсации по страховому случаю, балансовая стоимость объектов, утраченных в результате пожара, будет определяться по итогам инженерно-технического обследования".

Wildberries
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