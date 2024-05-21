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"АвтоВАЗ" начал продавать Lada на Wildberries

Купить машину на маркетплейсе можно по предварительной оплате с карты, привязанной к профилю пользователя

"АвтоВАЗ" начал продавать Lada на Wildberries
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Онлайн-продажи автомобилей Lada стартуют на макретплейсе Wildberries, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

На первом этапе машины Lada будут предлагать клиентам Wildberries в Волгоградской области через официального дилера марки - ООО "Форвард-Авто".

Купить машину на маркетплейсе можно по предварительной оплате с карты, привязанной к профилю пользователя. По завершении оплаты с покупателем свяжется представитель дилерского центра, чтобы запросить необходимую для заключения договора информацию. Клиенту нужно будет оформить договор купли-продажи при получении автомобиля. На машины, приобретенные на маркетплейсе, будет распространяться стандартная гарантия от автопроизводителя - 3 года или 100 тысяч км пробега.

"Расширение опций для онлайн-покупки автомобилей Lada является одним из ключевых направлений стратегии развития продаж АО "АвтоВАЗ". Мы рады началу сотрудничества с сильным и опытным игроком на рынке e-commerce и появлению новых возможностей для наших клиентов. В наших планах - присутствие в городах-миллионниках и разработка специальных условий для приобретения автомобилей Lada на Wildberries", - прокомментировал вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук отметила через пресс-службу "АвтоВАЗа", что с развитием индустрии e-commerce клиенты маркетплейсов привыкли приобретать онлайн широкий перечень товаров.

"Прямо сейчас формируется новый тренд - покупатели готовы приобретать автомобили в привычной для них онлайн-среде. Wildberries хочет возглавить эту тенденцию. Сегодня мы вместе с группой "АвтоВАЗ" объявляем о старте продаж Lada на Wildberries - я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление", - сказала она.

Wildberries Lada АвтоВАЗ Татьяна Бакальчук Дмитрий Костромин Волгоградская область
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